الأسيرة شذى الطويل حرة بعد 13 شهراً من الاعتقال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد عن الأسيرة شذى زياد الطويل (21 عامًا)، من مدينة البيرة وسط الضفة المحتلة، بعد اعتقال استمر 13 شهرًا.

وكان في استقبال المحررة الطويل على حاجز الجلمة شمال جنين، عدد من أقاربها وأهالي أسيرات في سجون الاحتلال.

وعقب الإفراج عنها أكدت الطويل أن الأسيرات يطالبن بالحرية، معبرة عن شعورها بغصة كبيرة لوجود 30 أسيرة في سجن الدامون.

واعتقلت الطويل من منزل أسرتها بمدينة البيرة بتاريخ في 2.11.2020، وخضعت للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال في معسكر "عوفر" قرب رام الله، وجرى نقلها إلى سجن الشارون، ومن ثم إلى سجن الدامون.

وتدرس الطويل بكلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة بير زيت، حيث اعتقلت على خلفية نشاط طلابي داخل الجامعة.