الاحتلال يفرج عن الأسير كايد الفسفوس

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسير كايد الفسفوس (32 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، بعد خوضه اضرابا مفتوحا عن الطعام استمر 131 يوما، رفضا لاعتقاله الاداري.

وقالت مصادر محلية انه تم نقل الأسير من حاجز وادي الخليل العسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، بمركبة اسعاف فلسطينية لمركز شهداء دورا، ومن المقرر نقل الأسير المحرر الفسفوس إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام لله، لمتابعة وضعه الصحي، واجراء الفحوصات اللازمة.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام في نادي الأسير أمجد النجار، أن الافراج عن الأسير الفسفوس قبل موعده المقرر في 14 من الشهر الجاري، يأتي بعد جهود بذلتها القيادة الفلسطينية للإفراج عنه، لتلقي العلاج في المستشفيات الفلسطينية، وانقاذ حياته نتيجة لتردي وضعه الصحي جراء هذا الاضراب.

يشار إلى أن الأسير الفسفوس قد علّق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي يقضي بالإفراج عنه في التاريخ المذكور آنفا.

وأمضى الفسفوس خمسة اعوام متفرقة قضاها بالاعتقال الاداري في سجون الاحتلال.