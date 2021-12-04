الفدائي يتعادل مع السعودية في كأس العرب

وطن: تعادل المنتخب الفلسطيني، مع نظيره السعودي، بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة حاليا في قطر.

وتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف سجله محمد رشيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل المنتخب السعودي عن طريق عبد الله الحمدان في الدقيقة 81.

وحصد المنتخبان على أول نقطة لهما في النسخة الحالية للبطولة.

كما أن هذه النتيجة منحت المنتخب المغربي بطاقة التأهل لدور الثمانية بغض النظر عن نتيجة مباراته الأخيرة في المجموعة، وذلك بعد فوزه على المنتخب الأردني برباعية نظيفة في وقت سابق من اليوم، حيث رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره المغربي ، فيما يلعب المنتخب الفلسطيني مع نظيره الأردني في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء المقبل.