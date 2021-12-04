اشتية يدين جريمة اعدام الشاب سليمة ويدعو "الجنائية" لإضافتها لملف جرائم الاحتلال

وطن: ادان رئيس الوزراء محمد اشتية، مساء اليوم السبت، جريمة اعدام قوات الاحتلال، الشاب محمد شوكت محمد سليمة (25 عاما)، من مدينة سلفيت، في مدينة القدس المحتلة.

وقال اشتية، "جنود الاحتلال القتلة يمارسون جريمتهم على الهواء مباشرة"، ودعا المحكمة الجنائية الدولية لإضافة هذه الجريمة إلى ملف الجرائم الإسرائيلية البشعة.

وكانت قوات الاحتلال اعدمت، مساء اليوم، الشاب سليمة، بعد أن اطلقت النار عليه من مسافة صفر بعد إصابته وأبقته على الارض دون السماح بإسعافه، في منطقة باب العامود، بالقدس المحتلة.