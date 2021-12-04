الجامعة الأمريكية في جنين تعلن تجميد الكتل الطلابية وأنشطتها، وتدعو الأجهزة الأمنية لتحمل مسؤولياتها

وطن: دعت الجامعة العربية الامريكية، الأجهزة الأمنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها من خلال التواجد المستمر لقوى الأمن في قرب الجامعة. مؤكدة أن هذا ما طالبت به إدارة الجامعة مراراً وتكراراً.

وقالت الجامعة في بيان للرأي العام وصل وطن، اليوم السبت، إنها تتابع بمسؤولية عالية تداعيات حادثة مقتل طالب وإصابة أخرين في شجار بين طلبة وقع خارج أسوار الجامعة.

ودعت إلى ضرورة ضبط النفس، وضرورة تقصي الحقائق من مصادرها. رافضة أي شكل من أشكال العنف داخل أو في محيط حرمها الجامعي.

فيما يلي نص البيان:

بيان من الجامعة العربية الامريكية للراي العام

بسم الله الرحمن الرحيم



بقلوب يعتصرها الحزن والأسى تنعى أسرة الجامعة العربية الأمريكية شهيد العلم والمعرفة، الطالب في كلية التمريض مهران خليلية، الذي توفي نتيجة شجار حصل خارج أسوار الجامعة، وتتقدم الجامعة بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولزملائه، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان



ولضمان سلامة الطلبة أعلنت الجامعة عن تعليق الدوام اليوم السبت مع اخلاء حرم جنين من الطلبة، وأعلنت عن تجميد الكتل الطلابية وأنشطتها داخل الجامعة.



وفور وقوع الحدث قامت الأجهزة الأمنية بدفع تعزيزات كبيرة للمكان وفرض الأمن في محيط المنطقة.



ومن جانبها تتابع الجامعة بمسؤولية عالية تداعيات هذا الحدث، ودعت إلى ضرورة ضبط النفس، وضرورة تقصي الحقائق من مصادرها، رافضة أي شكل من أشكال العنف داخل أو في محيط حرمها الجامعي، وداعية الأجهزة الأمنية إلى ضرورة تحمل مسؤولياتها من خلال التواجد المستمر لقوى الأمن في المنطقة، وهذا ما طالبت به إدارة الجامعة مراراً وتكراراً.