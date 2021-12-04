القوى الوطنية في جنين تؤكد على ضرورة تعزيز روح المقاومة الشعبية

وطن: أكدت القوى الوطنية في جنين وعلى مشارف الذكرى الــ34 للانتفاضة الأولى على ضرورة التمسك بوحدة شعبنا الفلسطيني، وتعزيز روح المقاومة الشعبية، وذلك ردا على حملة الاحتلال المسعورة بسلب الأرض، واستمرار الاستيطان، وازياد حملات الاعتقال بحق أبناء شعبنا.

ودعت الفصائل الوطنية خلال اجتماعها الدوري في مقر جبهة التحرير الفلسطينية في جنين أبناء شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية في الاقتراع الذي سيجرى في 154 هيئة محلية، في الحادي عشر من الشهر الجاري، كحق ديمقراطي، ودعت الى تعزيز روح التنافس بعيدا عن المظاهر السلبية.

كما ثمنت احياء الأمم المتحدة للذكرى الـ"74" للتصويت على خطة التقسيم، والذي رأت به تعزيزا لحق شعبنا بأرضه، وحق العودة.