أسماء سلامة تكتب لـوطن: تعليق دوام

منذ بداية العام الدراسي الحالي في جامعة بيرزيت، شهدنا العديد من الأحداث المؤسفة، التي أدت في كل مرة إلى تعليق الدوام الدراسي والنشاطات في كافة مرافق الجامعة، آخرها كان تعليق الدوام لليوم السبت، وتبعا للبيان الصادر عن الجامعة فإن تعليق الدوام جاء نتيجة لأحداث عنف خارج الحرم الجامعي وتراشق على وسائل التواصل الاجتماعي (حسب تعبير البيان).

فكان القرار من إدارة الجامعة تعليق الدوام لكافة الطلبة ووقف أي نشاطات داخل الجامعة.

ليست المرة الأولى التي يلجأ بعض الطلبة في جامعة بيرزيت إلى استخدام العنف في مواجهة المواقف على اختلافها، فهل أصبح العنف والتشابك بالأيدي والهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي وتبادل التهم، هو النهج السائد والمتبع من قبل الطلبة لحل مشاكلهم؟؟

إن كان اللجوء للعنف هو الحل، فقد وصلنا لحافة الهاوية، فالجامعة ما هي إلا نموذج مصغر للمجتمع الأكبر، ومؤشر لما هو عليه، لا يختلف أحد على ارتفاع العنف في مجتمعنا، ولكن أن يؤول الأمر إلى اعتماده بين الطلبة الجامعيين، هذه هي الكارثة بعينها...

فمن المسؤول عن الوضع الحالي في الجامعة، وما الذي أدى إلى استخدام العنف وتغييب لغة الحوار والاستعداد للنقاش وتقبل الرأي الآخر، هل ما يحصل بين الطلبة محصور بينهم، أم أن هناك من يتدخل خفية من خارج الجامعة لتأجيج الموقف.

الأهالي يراقبون الموقف عن بعد بكل قلق، على سلامة أبنائهم وعلى مستقبلهم الأكاديمي، يقول البعض أن الجامعة لم تعطل الدراسة، وكان هناك دوام الكتروني، لن أتكهن ولن أتوقع، بل أتكلم عن واقع فعلي، فلدي ابن هو طالب في جامعة بيرزيت، وبالفعل كان هناك محاضرات الكترونية، ولكن نسبة الغياب في المحاضرات كانت كبيرة، لا التزام من قبل الطلبة بالحضور عن بعد، فالكثيرون يعتبرون التعطيل للدوام الفعلي في الحرم الجامعي (هو يوم عطلة)، ناهيك عن التخصصات التي لا يمكن إجراء المحاضرات العملية فيها عن بعد.. وبالتالي فالخسارة حاصلة لا محالة.

كانت جامعة بيرزيت هي المثال الأكثر إشراقا في طبيعة النسيج الطلابي فيها، والأكثر حرية من حيث ممارسة الاختلاف في التوجهات الفكرية والسياسية، فهي مزيج رائع من تعدد ألوان الطيف السياسي في مجتمعنا، وكانت السباقة دائما في قيادة العمل الوطني، وتخريج الكوادر في مختلف الفصائل، ولكن ما يحدث الآن بعيد كل البعد عن تاريخها العريق، هي الآن مكان لزرع الفرقة والتصادمات، هل فعلا بات الشاب الفلسطيني غير قادر على الحوار، ولا يملك سوى مبدأ البلطجة وفرض الرأي بالقوة؟ هل ترفض الفصائل التي ينتمي لها هؤلاء الطلبة هذا العنف، أم أن لها مصلحة فيه...

تساؤلات مشروعة وبحاجة لإجابة من الجميع، كما أنها بحاجة لحلول سريعة قبل أن نصل إلى وضع لا تحمد عقباه..

أين إدارة الجامعة أيضا من كل ما يجري، أين القوانين الصارمة التي تضمن الهدوء والاستقرار داخل الحرم الجامعي، لماذا لا نسمع عن أي إجراء مهما كان قاسيا بحق أي من الطلبة الذين يمارسون هذا العنف ويلجأون إليه، لماذا الحل يأتي دائما بإغلاق الجامعة وتعليق الدوام فيها، هل يعقل أن يتم حرمان آلاف الطلبة من محاضراتهم داخل الحرم الجامعي، بسبب سلوك فئة يفترض بها أن تكون الأقلية، أعرف أن هذا الإجراء يأتي دائما بحجة الحفاظ على أمن وسلامة الطلبة، وحتى لا يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة، ولكن تعليق الدوام لن يحل المشكلة، وإنما تطبيق القانون هو الرادع، فلو تم فصل هذا الطالب أو ذاك مهما كانت الجهة التي يمثلها، سيجعل غيره ممن ينوي ممارسة العنف أن يفكر ألف مرة قبل ذلك، لأن العقوبة باتت واقع مطبق، لا مجرد تهديد يتم التلويح به ولا يتم تطبيقه. كما أن الفصائل التي يمثلها الطلبة داخل الجامعة عليها اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية بحق كوادرها داخل الجامعة، ممن يثبت تورطهم في أحداث العنف أو تأجيج الخلافات بين الطلبة، المسؤولية جماعية ولا تقع على عاتق جهة دون الأخرى.

ما يحدث داخل الحرم الجامعي لا يمكن قبوله ولا السكوت عليه من الجميع، حكومة وإدارة وفصائل وأهالي، أبناؤنا في خطر كبير، كنا نخشى من اقتحامات الاحتلال للجامعة واعتقال بعض الطلبة، وبتنا الآن نخاف على أبنائنا من زملائهم، أن يقعوا ضحية العنف، وعدم السيطرة على الفعل ورد الفعل في الجامعة.

بات من الضروري على الجميع تحمل مسؤولياتهم، والوقوف بكل حزم في وجه أي شخص يحاول المساس بسلامة وأمن الطلبة داخل الجامعة.

يبدو ان العدوى تنتشر.. مع كتابة اخر كلمات هذا المقال.. وفاة طالب طعنا واصابات جراء عراك في الجامعة العربية الامريكية في جنين .. إنه الناقوس.. فمن سيحمل المبادرة للحل.