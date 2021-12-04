قتيل ومصابين في شجار أمام الجامعة الامريكية في جنين

وطن: قتل طالب وأصيب عدد آخر في شجار وقع ظهر اليوم السبت، قرب الجامعة الامريكية في جنين.

وأكد مصدر طبي وفاة أحد المصابين في الشجار، فيما أعلنت الجامعة الامريكية تعليق الدوام حتى اشعار آخر، علما ان اليوم السبت هو يوم عطلة.

واكد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان مواطنا قتل واصيب اخرون في الشجار الذي وقع اليوم امام الجامعة الامريكية بجنين.

وقال ارزيقات في تصريح مقتضب ان الشرطة والاجهزة الامنية دفعت بتعزيزات كبيرة للمكان.