الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد حريز

وطن: سلمت سلطات الاحتلال عصر الجمعة، جثمان الشهيد الفتى محمد ضامر حريز (16 عامًا) على حاجز نعلين غرب مدينة رام الله.

وسلم الاحتلال جثمان الشهيد إلى الطواقم الطبية التي ستنقله الى مجمع فلسطين الطبي.

وسيشيع جثمان الشهيد بعد ظهر غد السبت انطلاقاً من مستشفى رام الله باتجاه قرية دير أبو مشعل.

واستشهد الفتى حريز متأثرًا بإصابته قرب مدخل قريته دير أبو مشعل بتاريخ 20 -8-2020، خلال مواجهات مع الاحتلال، ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليه واحتجزت جثمانه.