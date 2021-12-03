منظمة الصحة العالمية: ليس لدينا بيانات عن وفيات ناجمة عن سلالة أوميكرون الجديدة

وطن: أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية، اليوم الجمعة، إن منظمة الصحة العالمية ليس لديها بيانات حتى الآن عن الوفيات الناجمة عن سلالة فيروس "أوميكرون" الجديد.



وقال: "لم أر أي سجلات للوفيات المرتبطة بأوميكرون حتى الآن. لكننا نجمع كل الأدلة، وسيكون هناك المزيد لأن المزيد من البلدان تتعقب هذا وتفحص الناس. لذلك سيكون لدينا المزيد من الإصابات، والمزيد من المعلومات، ولكن، آمل ألا يكون هناك وفيات".



وفقًا للمتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، ستظهر بيانات أكثر دقة عن السلالة الجديدة في غضون أسابيع قليلة. تشير الدراسات الأولية حتى الآن فقط إلى أن "أوميكرون" قد يكون أكثر عدوى من جميع المتغيرات السابقة لكورونا.