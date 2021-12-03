إصابات في مواجهات بيتا الأسبوعية

وطن: أُصيب فلسطينيون، ظهر اليوم الجمعة، بالاختناق والرصاص المطاط عقب اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة محاور في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلاً عن وسائل محلية فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين بالمسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان على جبل صبيح. وقد أصيب مواطن برصاصٍ معدني في العنق، ونُقل على إثرها للعلاج، إضافةً لعدة حالات بالاختناق.

وتعرض المصور الصحفي شادي جرارعة رصاصة مطاط في الرجل خلال المواجهات.

وجرفت آليات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية لجبل صبيح. كما أغلقت الجرافات مدخل منتزه "المسبح" على جبل صبيح بالسواتر الرملية؛ منعاً لدخول المصلين.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة أشهر فعاليات يومية وأسبوعية، ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة بؤرة "أفيتار" الاستيطانية المقامة على أراضي جبل صبيح.