وفاة و95 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة، و 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد فحص 714 عينة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبيَّنت "الصحة" في موجز التقرير الوبائي تعافي 105 حالات، ليصل إجمالي المتعافين 184509.

وبلغ عدد الحالات النشطة للفيروس 1397، في وصل إجمالي تراكمي المصابين 187558، وإجمالي الوفيات 1652 وفاة.

وتحتاج 61 حالة في المستشفى إلى رعاية طبية، من بينها 34 حالة حرجة وخطيرة.

ووصل قطاع غزة 1606760 جرعة مضادة للفيروس، فيما بلغ عدد متلقي اللقاح 511405 شخصاً.