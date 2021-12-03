صحافيون فلسطينييون يتعرضون لابتزاز مخابرات الاحتلال مقابل السفر

وطن: كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الجمعة، في تقرير لها، عن تعرض صحافيين فلسطينيين بالضفة وغزة لعمليات ابتزاز من طرف مخابرات الاحتلال، بهدف التضييق عليهم وتجنيدهم للعمل لصحالها مقابل تسهيلات في السفر والحركة والعمل، على رغم أن عدداً منهم يعملون في مؤسّسات صحافية دولية.

جاء ذلك بناء على شهادات حيّة نقلتها الصحيفة، إذ وضعت مخابرات الاحتلال عدداً من الصحافيّين على قوائم حظر السفر على خلفية آرائهم المناصِرة للقضية الفلسطينية، فيما عَرضت على بعضهم التعاون معها مقابل إزالة منع السفر وإصدار تصاريح لهم.

وحصلت الصحيفة، على شهادات صحافيين فلسطينيين من قطاع غزة، يعملون في مؤسسات دولية، رفضت سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للمرور من القطاع إلى القدس والضفة، من دون إبداء الأسباب، فيما طلبت من آخرين التعاون مع مخابراتها. ويفيد صحافي رفَض ذكر اسمه خشية استمرار منعه من السفر، بأن مخابرات العدو رفضت سفره مرات عدة من غزة إلى القدس حيث المقرّ الرئيس لعمله، لأسباب وصفتها بالأمنية.

وبعد تقديمه عدّة طلبات، استُدعي إلى حاجز بيت حانون (إيرز) شمال القطاع لإجراء مقابلة مع مخابرات الاحتلال، عُرض عليه فيها العمل لصالح الأخيرة مقابل السماح له بالتنقّل. وبعد أيّام من المقابلة، أعادت سلطات الاحتلال الردّ على طلبه بالرفض.

من جهته، يقول الصحافي، ثائر الفاخوري، من الخليل، إن منعه من السفر يأتي انتقاماً من عائلته التي نفّذ أحد أبنائها عملية فدائية ضدّ العدو عام 2003، مضيفاً أن سلطات الاحتلال تشترط عليه التعاون الأمني مع "الشاباك" للسماح له بالسفر، فيما رفضت أخيراً طلباً آتياً من مؤسسة "هيموكيد" الحقوقية "الإسرائيلية" لإزالة المنع عنه، وردّت عليه بأن "الفاخوري يمثّل خطراً على أمن المنطقة".

أمّا الصحافي راضي كرامة، من الخليل أيضاً، فيكشف في شهادته أن "مُحقّقاً إسرائيلياً عرّف عن نفسه بأنه هو الذي أصدر قرار منعي من السفر، قدّم لي مقترحات عدّة تتمحور جميعها حول العمل مع مخابرات الاحتلال مقابل إزالة المنع، وعرض عليّ راتباً شهرياً يُقدَّر بـ3 آلاف دولار مقابل العمل معه، لكنّني رفضت ذلك بشكل قاطع... وتفاجأت بعدها باقتحام قوّة كبيرة من جيش الاحتلال منزلي، حيث تمّ اعتقالي واقتيادي إلى مستوطنة كريات أربع في الخليل، في ليلة كانت الأسوأ في حياتي، وأوصل لي الضابط رسالة مفادها أن إزالة المنع من السفر مرتبطة بالعمل".

(الأخبار اللبنانية)