الخزانة الأمريكية: "أوميكرون" قد يهدد الاقتصاد العالمي

وطن: أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، قد يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي ويتسبب بتباطؤ النمو الاقتصادي ويعرقل سلاسل التوريد.

وأشارت يلين إلى أن هناك غموضا بشأن تأثير "أوميكرون" على الاقتصاد.

وقالت: "نأمل بأنه لن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ"، مضيفة أن "هناك غموضا كبيرا، لكنه قد يتسبب بمشاكل ملحوظة. ونحن لا نزال نقيم الوضع".

ورجحت يلين أن السلالة الجديدة من الفيروس قد تزيد من المشاكل في سلسلة التوريد، وتتسبب بنمو التضخم، وقد تسهم في تراجع الطلب، ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو.

وكانت الأسواق المالية قد شهدت تراجعا بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا في أواخر نوفمبر الماضي التي تعتبر أكثر عدوى حسب المعلومات الأولية، وقد تتغلب على متحور "دلتا" الذي يهيمن حاليا.

المصدر: (رويترز)