الاحتلال يفرج عن الأسيرين زياد ابو هدوان وعمار الرجبي بعد إعادة اعتقالهما لحظة خروجهما من سجون الاحتلال

وطن: أفرجت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن الأسيرين المقدسيين زياد ابو هدوان وعمار الرجبي بعد إعادة اعتقالهما لحظة خروجهما من سجون الاحتلال بعد قضاء محكوميتهم البالغة 6 سنوات، بشرط الحبس المنزلي 5 ايام ومنع دخول الضفة الغربية لمدة 10 ايام.

والأسيرين محمود أبو هدوان (26 عاما) من سكان حي باب المغاربة، وعمار خالد محمد الرجبي (28 عاما) من البلدة القديمة، كان من المقرر إطلاق سراحهما اليوم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت المقدسيين أبو هدوان والرجبي في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر عام 2015، وتعرضا للعقوبات والعزل والحرمان من الزيارة.