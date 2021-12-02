الاعلان عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين القادم

وطن: أعلن نظمي مهنا مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود عن تعديل ساعات عمل معبر الكرامة يوم الاثنين الموافق 2021/12/6 ،حيث سيعمل المعبر من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 4 مساءً في كلا الاتجاهين ، وستكون ساعات عمل المعبر التجاري من الساعة 01:00 ظهرا حتى الساعة 4 مساء ، وذلك بسبب اعمال الصيانة التي ستجرى للمعبر .

وتؤكد الادارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، على ضرورة التزام المسافرين بكافة إجراءات السلامة العامة، حفاظا على صحتهم، وللوقاية من فيروس كورونا.

وندعو المسافرين إلى ترتيب ساعات سفرهم بما يتناسب مع ساعات عمل المعبر لتجنب الازدحام .