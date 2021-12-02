بالفيديو: بلدية بيت جالا تناقش خطتها التطويرية مع المجتمع المحلي وتراجع انجازات خطتها للأعوام الثلاثة الماضية



وطن: نظمت بلدية بيت جالا لقاء جماهيري لمناقشة ما تم انجازه من الخطة الاستراتيجية للمدينة بحضور رئيس واعضاء مجلس بلدي بيت حالا وممثلي المؤسسات الاهلية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني وممثل عن برنامج التعاون الالماني ال GIZ حيث يهدف اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية لمدينة بيت جالا وتصورات الخطة للمرحلة المقبلة.

وافتتح اللقاء بكلمة ترحيبية القاها رئيس بلدية بيت جالا نيقولا خميس الذي اكد ان هذا اللقاء يهدف لتعريف الجمهور بالمشاريع التي تم انجازها ضمن وثيقة الخطة الاستراتيجية للأعوام ٢٠١٨ حتى العام ٢٠٢١

واشار خميس الى انه تم تنفيذ ٩٥ ٪؜ مما ورد في الخطة السابقة بقيمة اجمالية بلغت 35 مليون شيكل اسرائيلي فيما تم تمديد تنفيذ باقي بنود الخطة لسنة اضافية بسبب تأجيل الانتخابات المحلية حيث تم انجاز العديد من المشاريع ابرزها تحديث شبكة مياه الشرب وبناء خط العبارات واعادة تأهيل الشوارع الى جانب مشرع ناقل لمياه الصرف الصحي والفيضانات التي كانت تحدث لأسباب كثيرة بسبب اندفاع مياه الامطار من مناطق الخضر والدوحة وبيت لحم الى اراضي بيت جالا.

ورحب خميس بمثل ال GIZ علي فرج على حضوره حيث كان التعاون الالماني مساهما ومشرفا على اعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية. مشيرا الى ان بلدية بيت جالا اليوم واحدة من بلديتين في الضفة تجمع ضريبة الاملاك بشكل مباشر من المواطنين ما يعكس نوع من الثقة والقدرة على العمل.

وشكر رئيس بلدية بيت جالا المواطنين وممثلي المؤسسات الاهلية على تلبية الدعوة للتعرف على ما تم انجازه وليكونوا جزءا من الخطة الاستراتيجية المقبلة. مشيرا الى ان الجهود لتنفيذ مزيد من المشاريع في مجالات النفايات الصلبة والانارة والتعامل مع بقايا النفايات العضوية الى جانب مشروع لجمع النفايات للحفاظ على المدينة خضراء نظيفة سياحية ومجمع تجاري ورياضي الى جانب تطوير شبكات وخدمات المياه بالمدينة.

الخطيب: بلدية بيت جالا ركزت على ابرز محاور خلال تنفيذ خطتها

بدوره اشار وليد الخطيب المدير المالي في بلدية بيت جالا الى ان البلدية تسعى لتنفيذ عدد من المشاريع التي تم ترحيلها للعام القادم حيث تم مناقشة هذه المشاريع مع المجتمع المدني وهو صاحب الراي في تحديد الاولويات للمدينة تحت شعار مدينة امنة سياحية خضراء.

واشار الخطيب الى ان غالبية المشاريع التي جرى ويجري العمل عليها ركزت على مجالات البنى التحتية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والحكم الرشيد كما تم عمل اكثر من خمسة كيلو مترات طولية الى جانب استبدال خطوط المياه. موضحا ان البلدية جلبت تمويل بقيمة ٧ مليون شيكل لحل مشكلة مياه الامطار القادمة من بيت لحم والدوحة وتم حل مشكلة الفيضانات كما اشار الى انه يجري العمل على حل مشكلة فيضان المياه في منطقة راس بيت جالا.

وحول مشاريع تعبيد الشوارع وتوسيعها في مناطق مختلفة بالمدينة، اشار الخطيب الى ان العمل حاري على تنفيذ مزيد من المشاريع في هذا الاطار. كما اشار الخطيب الى ان بلدية بيت جالا عملت على تطوير مجالات العمل في الادارة والحوكمة الرشيدة حيث تم انجاز بناء البلدية بحيث تسمح اقسامها بالعمل للطواقم بكل اريحية الى جانب فتح قسم خاص لخدمات الجمهور.

واشار الخطيب الى ان البلدية وفرت على حسابها ومن اموال الضرائب التي تجبيها البلدية من المواطنين نصف المبلغ المطلوب لترميم المبنى مما يؤكد وجود شراكة حقيقة بين البلدية والمواطن الذي يثق بأداء المجلس البلدي ويساهم بتطويره من خلال دفع ما عليه من مستحقات.

واكد الخطيب الى ان البلدية تسعى الى حوسبة انظمتها كما استطاعت البلدية توظيف موظفين جدد في دائرة التخطيط ويجري العمل على تحويلها وتطويرها لتكون البلدية الذكية الاولى في غضون السنوات القريبة لكافة خدماتها للمواطنين بين كافة بلديات فلسطين.

واشار الخطيب الى اهتمام البلدية بقطاع التعليم حيث تم الاتفاق على بناء مستودع كتب مركزي للمحافظة الى جانب قيامها بتوزيع الاجهزة اللوحية وصيانة المدارس وترميمها.

وحول المشاريع التي لم تنتهي قال الخطيب انها تتعلق بالعمل على عدد من المجالات مثل تطوير المعلومات الجغرافية وادارة النفايات الصلبة واستبدال لوحات انارة وتأهيل المزيد من الشوارع وترميم المسلخ البلدي والسعي لبناء مسلخ جديد واستملاك اراضي وعقارات من اجل بناء مواقف لخدمة المجتمع وتطوير مزيد من الشوارع وإنشاء مجمع رياضي تجاري وثقافي الى جانب فتح الحديقة التعليمية في ارض البلدية وتحويل حوش مركز الشرطة القديم ليكونوا نواة للمدينة سياحية وبناء مستودع للكتب.

كما اشار الخطيب الى ان المشاريع المستقبلية تشمل ايضا توحيد شاشة العرض الموحدة وعمل دليل اجراءات وسياسات البلدية للحكم الرشيد والمسالة وانجاز مدونة سلوك وتطوير مخطط شمولي لتطوير السياحة.

المهندسة زيت: تم اعداد مشاريع للعام المقبل

من جهتها قالت المهندسة سامية زيت خليلية مديرة دائرة التخطيط والمشاريع في بلدية بيت جالا ان المشاريع التي تم عرضها في الخطة قد انتهت. مضيفة: يجري العمل على تجديد الخطة للعام المقبل كخطة طوارئ موضحة انه تم تحديث الخطة من خلال عمل تقييم لما تن انجازه من مشاريع سابقة.

وأوضحت أن المشاريع للعام المقبل تتضمن استكمال مشاريع تم البدء عليها الى جانب مشاريع تأهيل طرق واستكمال مبنى البلدية وتوحيد شاشة العرض وحوسبت البلدية الى جانب تدعيم المسلخ البلدي على الرغم من منع الاحتلال للعمل فيه الى جانب العمل على تخطيط مسار الدراجات الهوائية لتعزيز السياحة ومشاريع اخرى ستنفذ في العام المقبل.

المواطنون يعبرون عن تقديرهم لإنجازات البلدية

جورج الحذوة رئيس جمعية دار الشيوخ في بيت جالا قال ان هذا الاجتماع ممتاز للبلد ويجمع كل مؤسسات المدينة ويأخذ رائيها فيما سيتم إنجازه. مشيرا الى اهمية المشاريع المطروحة وضرورة العمل على توفير الدعم اللازم.

واشار الحذوة الى أهمية توفير مزيد من المدارس في بيت جالا. داعيا المجلس الى بذل المزيد في مجالات الطرق والمدارس وترميم البلدية. مؤكدا أن هذه الانجازات تعتبر امرا حيويا لمدينة بيت لحم.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش بين المجلس البلدي وممثلي المجتمع المدني التي تناولت العديد من المواضيع والاولويات مثل إنارة الشوارع وتطوير البنى التحتية والمياه وخزاناتها واهمية التخطيط المستقبلي الصحيح ومشاكل الاسكانات وارتفاع اسعار الشقق والاثار السلبية للحركة السياحية وغيرها من قضايا وملفات تتعلق بحياة المواطنين.