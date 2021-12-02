أسرى سابقون يخوضون تجربة انتخابات المجالس القروية بعد سنوات طويلة من الاعتقال

رام الله – وطن: أمضى كل من رافع السعدي ومنصور سامي ويوسف حسني (15-14-12) عاما متوالية في سجون الاحتلال، وأطلق سراحهم قبل اعوام قليلة واختار ثلاثتهم اليوم التوجه لقيادة قائمة انتخابية لخوض انتخابات مجلس قروي دورا القرع حيث يسكن الاسرى الثلاثة، املين في تطوير عمل المجلس لصالح اهالي قريتهم، ويقدمون ما بأيديهم بدلا عن السنوات التي غابوها في سجون الاحتلال.

ويقول منصور سامي الذي أمضى 14 عاما متوالية في الاعتقال، وأطلق سراحه قبل خمسة اعوام " وجدنا انه بإمكاننا ان نقدم شيء لأهالي القرية، لذلك شكلنا قائمة على امل الفوز وادارة المجلس".

وحملت القائمة التي يقودها الاسرى الثلاثة اسم " أسري الحرية للتغيير والتطوير" وصنفت القائمة تحت صفة " مستقل" وتحمل رقم (3) بمعنى ان الاسرى لم يحسموا امرهم لصالح اي حزب او فصيل رغم انهم الثلاثة ينتمون الى حركة فتح، وذلك بسبب تحالفهم الشخصي والمهني لصالح اهالي القرية بعيدا عن الحزبية والعائلية، كما يوضحون.

من جهته، يقول يوسف عودة الذي أمضي 12 عاما في السجن ضمن نفس المجموعة" نعتقد انه بإمكاننا ان نقدم شيئا لأهلنا من خلال قيادة المجلس القروي، خاصة وأننا تحالفنا مع اناس مهنيين ومن ضمن نفس الاعمار".

وتنافس قائمة الاسرى في القرية قائمتين اخريتين، للفوز بأعلى نسبة من اصوات الناخبين البالغ عددهم حوالي 1400 ناخب.

ويقول الاسير المحرر رافع قاسم الذي أمضي 15 عاما " نحن جئنا بفكرة تشكيل مجلس قروي قائم على المهنية ومن الشباب رغم ان أعمار المرشحين تصل حوالي 40 عاما، لكننا نجد ان تضامننا مع بعضنا البعض سيسهل على اهالي القرية اختيار قائمة للعمل وليس للتمثيل فقط".

ورغم وجود تأييد كبير لقائمة الاسرى في القرية الا ان هناك من يعارض فكرة ان يخوض الاسرى القائمة باسم الاسرى، معتبرين ان " الوطنية" يتمثل بها الجميع وليست الاسرى فقط، كما يقول البعض من المعارضين.

وقال أحد الداعمين للفكرة " هؤلاء الاسرى امضوا سنوات طويلة من حياتهم داخل سجون الاحتلال دفاعا عن قضيتنا العادلة، واعتقد أن هؤلاء سيكونون الأكثر حرصا من غيرهم في تطوير القرية وحمايتها".

غير ان منصور سامي يرد، بالقول "نحن لم نقل ان القائمة وطنية، وان الباقي غير وطنيين، نحن قلنا ان هناك اتفاق وطني (عائلي وحزبي) على هذه القائمة، بمعنى أن الجميع من المفترض ان يدعم هذه القائمة، التي تحمل اسم شيء يشكل عامل توحيد بين الناس وهو (الاسرى) اضافة إلى أن القائمة تضم الى جانبنا مهنيين من مديرية الصحة وشركة الكهرباء ورجال اعمال ومن التنمية الاجتماعية".

وانشغل اعضاء القائمة طوال اليومين السابقين في الاعداد لدعاية انتخابية غير مسبوقة، ومنها بوسترات وصور لأعضاء القائمة ومقاطع فيديو.

وتشكل مشاركة أسري محررين في عمل الهيئات المحلية سابقة، على اعتبار ان هؤلاء الاسرى الذين امضوا جزء كبير من حياتهم خلف القضبان في إطار عملهم الوطني لصالح اهاليهم، واليوم توجهوا للعمل الحياتي المباشر لخدمة اهالي بلدانهم.

وحسب جدول لجنة الانتخابات المركزية، فقد بدأت أمس الدعاية الانتخابية للانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي، بأنه وفقا للكشف النهائي للقوائم والمرشحين، فان الانتخابات ستجري في 154 هيئة محلية ترشحت في كل منها أكثر من قائمة انتخابية واحدة، مشيرة إلى أن عدد القوائم المرشحة في جميع هذه الهيئات بلغ 573 قائمة، تضم 4,480 مرشحاً ومرشحة يتنافسون على 1,514 مقعداً.

ولفتت إلى أن 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين فيها 1,498 يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم.

وبينت أن 60 هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بهذه المرحلة بسبب عدم ترشح قوائم مكتملة فيها (10 هيئات فيها قوائم غير مكتملة، إضافة إلى 50 هيئة لم تترشح بها أي قائمة)، ويرجع القرار بشأن وضع مجالس هذه الهيئات إلى مجلس الوزراء.



كما يتضح من الكشف أن عدد الإناث المرشحات في جميع القوائم المقبولة وصل إلى 1551 مرشحة بنسبة 25.9% من إجمالي عدد المرشحين البالغ 5,978، ويوجد ثلاث قوائم تترأسها مرشحة أنثى.