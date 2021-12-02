الصحة: تسجيل 4 حالات وفاة و 310 اصابة بفايروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 49، الخليل 69، جنين 24، طوباس 9، رام الله والبيرة 30، ضواحي القدس 3، نابلس 10، طولكرم 11، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 99".



وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "بيت لحم 34، الخليل 46، جنين 14، طوباس 6، رام الله والبيرة 31، ضواحي القدس 5، نابلس 13، طولكرم 3، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0، قطاع غزة 110".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحالة في طوباس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.