وطن الأخبار فلسطيني

برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية ... الإعلان عن موعد إطلاق أسبوع فلسطين التكنولوجي اكسبوتك 2021

02.12.2021 10:38 AM

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