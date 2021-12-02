التلفزيون
برامجنا
فيديو وطن
فيوغرافيك وطن
تحقيقات وطن
أصوات مهمشة
الراديو
وطن FM
البرامج الاذاعية
البث المباشر
فلسطيني
عربي دولي
وطن في الميدان
رصيف وطن
النسخة الخفيفة
وطن
الأخبار
فلسطيني
لأول مرة منذ احتلالها .. داخلية الاحتلال تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين في الخليل
تحقيق استقصائي لوطن وأمان ...." خفافيش الظلام "
جيش الاحتلال يشتري سلاحا دقيقا بكميات كبيرة استعدادا لإمكانية مهاجمة إيران
الصحة في غزة: تسجيل 3 حالات وفاة و 99 اصابة جديدة بفايروس كورونا
الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من انحاء الضفة
الأمم المتحدة تصويت بالأغلبية لصالح قرارين متعلقين بالقدس
خلال برنامج "ضد الصمت": المرأة في مناطق الاغوار الشمالية تحدت من أجل أن تكون في مقدمة الصفوف لخدمة مجتمعها
عمار العكر لوطن: مجموعة الاتصالات تناقش مع الشركاء بناء اقتصاد رقمي حتى تكون فلسطين جزءًا من الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
تونسيون وبحرينيون لـ"وطن": معظم الدساتير والقوانين السارية في الدول العربية تُجرم التطبيع مع الاحتلال وتفرض عقوبات على المطبعين
يجب ألا تكون النساء "تكملة عدد"، وعلى الأحزاب أن تضعهن في المواقع المتقدمة بالقوائم الانتخابية
برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية ... الإعلان عن موعد إطلاق أسبوع فلسطين التكنولوجي اكسبوتك 2021
حصل في بلاد الأمريكان
عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود
شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/كابي و جمعية المهندسين الزراعيين العرب توقعان اتفاقية لتمويل مشروع إعادة استخدام المياه الصناعيةالمعالجة
قوات الاحتلال تهدم جدارا استناديا في قرية الولجة
حالة الطقس: اجواء غائمة وباردة
اسعار صرف العملات
التطبيع ومٱلات الصراع
جنين: الاحتلال يعتدي على شاب قرب يعبد ويصيبه بجروح
برعاية رئيسية من مجموعة الاتصالات الفلسطينية ... الإعلان عن موعد إطلاق أسبوع فلسطين التكنولوجي اكسبوتك 2021
02.12.2021
10:38 AM
التعليـــقات
جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
بحث
Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin
Snapchat
Instagram
Rss
تصميم وتطوير