الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من انحاء الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس حملة دهم واقتحام لمنازل المواطنين تخللها اعتقال ما لا يقل عن 7 مواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس واعتقلت الشاب كارم حنون، كما وداهمت قوات الاحتلال منزل الاسير المحرر عبد الرحمن الدويك في الخليل واعتقلته.

ولفتت المصادر المحلية الى ان قوات الاحتلال داهمت بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة واعتقلت الاسيرين المحررين يزن محسن، محمد محسن.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فتحي جرار، بعد اقتحامها بلدة صانور جنوب جنين.

وداهمت قوات الاحتلال صباح اليوم مخيم شعفاط شرق القدس واعتقلت زين ويوسف الكركي .