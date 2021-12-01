إصابتان مؤكدتان بأوميكرون في دولة الاحتلال

وطن: حدّثت وزارة الصحّة الإسرائيلية، اليوم، الأربعاء، أن شخصين أصيبا بشكل مؤكد بسلالة أوميكرون الجنوب أفريقية لفيروس كورونا، علمًا بأنّ وسائل إعلام إسرائيلية تحدّثت في وقت سابق عن أرقام أعلى بكثير.

وحصلت المصابة الأولى على لقاح "أسترازينيكا": وعادت من ملاوي، بينما حصلت الثانية على ثلاث جرعات من لقاح "فايزر" وعادت من جنوب أفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، تشتبه سلطات الاحتلال بـ17 شخصًا مصابا بالسلالة الجديدة، دون الحصول رسميًا على نتائج فحوصاتها، منها 14 غير محمّمين، بمعني لم يحصلوا على اللقاح ومرّ نصف عام على التعافي من المرض ونصف عام من اللقاح الثاني دون الحصول على الثالث.

ومن الحالات الـ17 ذاتها، عاد 10 من الخارج أو احتكّوا بأشخاص عادوا من الخار، و7 لم يتواجدوا في الخارج مؤخرًا.

كما تشتبه السلطات 17 آخرين بالإصابة بالسلالة الجديدة بمستوى اشتباه "منخفض"، وأعيدت فحوصات كورونا التي أجريت لهم.

وفي وقت سابق، الأربعاء، صادقت لجنة الصحة التابعة للكنيست على تشديد قيود الحجر الصحي للعائدين من الخارج، التي أقرها المجلس الوزاري المصغر لمكافحة كورونا (كابينيت كورونا)، مساء يوم السبت الماضي.

المصدر: (عرب48)