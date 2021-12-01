الاحتلال يجبر الشاب المقدسي أمير ربايعة على هدم منزله قسراً

وطن: أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، الشاب أمير جلال ربايعة (25 عاما) على هدم منزله في جبل المكبر قسرياً.

وقال جلال ربايعة والد أمير: "اضطر ابني لهدم المنزل بعد أن هددته البلدية بفرض غرامة مالية عالية في حال لم يهدمه ذاتيًا".

وأوضح أن "نجله أمير بنى المنزل من أجل الزواج والاستقرار فيه، ولكن بلدية الاحتلال أصرت على هدمه".

وأضاف ربايعة أنه سيبني المنزل مرة أخرى من أجل ابنه أمير "وسأبقى أعيش بالقدس رغم ضغوطات بلدية الاحتلال".

وأشار إلى أن المنزل تم بناؤه منذ 3 سنوات، وتبلغ مساحته 31 مترًا مربعًا ومكون من غرفة ومطبخ ودورة مياه.

ولفت إلى أن قضية المنزل متداولة في المحاكم منذ عامين ونصف، بعد أن تلقى نجله عدة أوامر تقضي بهدم المنزل.

(صفا)