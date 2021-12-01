كأس العرب.. منتخب فلسطين يتلقى خسارة ثقيلة من نظيره المغربي

وطن: تلقى المنتخب الفلسطيني أول خسارة له في الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2021 من منتخب المغرب برباعية نظيفة.

وحصد المنتخب المغربي أول ثلاث نقاط في المجموعة بفوزه على منتخب فلسطين في المجموعة C والتي تضم كل من (المغرب وفلسطين والسعودية والأردن).

وسجل أهداف المغرب كل من:

اللاعب محمد النهيري في الدقيقة 31، واللاعب عبد الإله الحافيظي في الدقيقة 56، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث في الدقيقة 64، وانهى اللاعب بدر بنون اهداف المباراة في الدقيقة 87 في نهاية الشوط الثاني.