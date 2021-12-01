النجاح تعلق على بيان "المالية" حول المبالغ المستحقة لمستشفى الجامعة

وطن: ردت جامعة النجاح الوطنية، على بيان وزارة المالية الفلسطينية، الذي صدر مساء اليوم، حول المبالغ المستحقة لمستشفى الجامعة، مؤكدةً على أن ما وصل مستشفى جامعة النجاح خلال هذا العام هو فقط 27.7 مليون شيكل.

وقالت في بيانٍ لها مساء اليوم الأربعاء، إن ما تتحدث عنه وزارة المالية من مبالغ أخرى هي أذونات دفع تستحق خلال العامين 2022 و 2023، وان ومعظم البنوك ترفض تسييلها في الفترة الأخيرة.

وأكدت جامعة النجاح في بيانها أن المبالغ المطلوبة للمستشفى تندرج في إطار الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى وليست منح أو هبات وهي خدمات فريدة خففت الملايين على موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار خطة الرئيس محمود عباس للانفكاك عن الاحتلال.

وكانت جامعة النجاح اصدرت بياناً علقت فيه على تصريحات اشتية خلال لقائه المجلس الاستشاري في محافظة نابلس يوم الاثنين الماضي، والتي قال فيها بان وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وافقت على 19 برنامجا أكاديميا للجامعة، وتقديم 79 مليون شيكل لمستشفى النجاح الوطني الجامعي. للمزيد اضغط هنا

كما اصدرت وزارة المالية بيانا علقت فيه على بيان جامعة النجاح أكدت فيه أن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع، وبذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الان هو مبلغ 602 مليون شيكل وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى. للمزيد اضغط هنا