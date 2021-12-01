وزارة المالية تعلق على بيان "النجاح" حول مستحقات مستشفى الجامعة

وطن: أكدت وزارة المالية في بيان صحفي أن مجموع ما تم سداده لمستشفى جامعة النجاح منذ بداية العام 2021 حتى تاريخه بلغ 78 مليون شيكل، مكون من حوالات نقدية وأذونات دفع، وبذلك فإن مجموع المبالغ التراكمية التي تم صرفها للمستشفى منذ العام 2014 وحتى الان هو مبلغ 602 مليون شيكل وذلك مقابل الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى.

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، التزامها الدائم بسداد مستحقات المستشفيات الفلسطينية وذلك وفقا للإمكانيات النقدية وتوفر السيولة وتنفيذ السداد لجميع المستشفيات وفقا لمبدأ النسبة والتناسب للجميع حسب رصيد المستحقات.

وكانت جامعة النجاح قد أصدرت اليوم بيانا علقت فيه على تصرحات رئيس الوزراء التي قال فيها ان الحكومة دفعت 79 مليون شيكل خلال عام 2021، لمستشفى النجاح، حيث أكدت الجامعة ان الحوالات النقدية التي تم تحويلها الى الحسابات البنكية للمستشفى خلال العام المذكور هي 27.7 مليون شيكل.

ولفتت الجامعة ان إجمالي الديون المستحقة على الحكومة تصل الى 400 مليون شيكل.

اقرأ المزيد: النجاح تعلق على تصريحات اشتية