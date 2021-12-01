تمديد توقيف رئيس مؤسسة "قامات" أنس الأسطة لـ 6 أيام

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن محكمة سالم العسكرية قررت خلال جلستها المنعقدة، اليوم الأربعاء، تمديد توقيف رئيس مؤسسة قامات لتوثيق النضال الفلسطيني أنس الأسطة لـ 6 أيام، بذريعة استكمال التحقيق معه.

وأوضحت الهيئة أن جيش الاحتلال كان قد اعتقل الأسطة بتاريخ 17/11/2021 من منزله في مدينة نابلس.

وأشارت الهيئة أن مؤسسة "قامات" تعمل على توثيق السير النضالية الفلسطينية، مطالبة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بضرورة الضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسطه وفضح جرائمه التي تطال الناشطين والمدافعين عن النضال الفلسطيني العادل وحقوق الإنسان.