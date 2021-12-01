اللواء ماجد فرج يؤكد للهيئة المستقلة أن ما جرى خلال اعتقال المواطن بدير خطأ يجب عدم تكراره

وطن: قالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ان مدير عام جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج أكد لها ان ما جرى خلال اعتقال المواطن بدير هو سلوك خاطئ ما كان يجب ان يحصل.

وقالت الهيئة في بيان صحفي "انه على ضوء البيان الصحفي الذي أصدرته الهيئة المستقلة يوم أمس بخصوص اعتقال المواطن إسلامبولي بدير والمتابعات التي قامت بها بهذا الخصوص، فقد تواصل مدير عام جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج بمدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، وأكد على أن ما جرى هو سلوك خاطئ ما كان يجب ان يحصل، وأن الجهاز سوف يقوم بالخطوات اللازمة لمنع تكراره، مشيرا إلى أنه تواصل أيضا مع المواطن بدير وقدم له الاعتذار عن هذه الحادثة".

بدوره أكد د. الدويك على ضرورة ان تكون هناك مساءلة للعناصر الذين اخطأوا، وأن يتم استخلاص العبر من الحادثة بما يضمن عدم تكرارها، معرباً عن ترحيبه بالإفراج عن بدير والاتصال به من قبل مدير اللواء فرج.