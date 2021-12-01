المنتخب الجزائري يفوز برباعية نظيفة أمام نظيره السوداني

وطن: تفوق المنتخب الجزائري على نظيره السوداني 4-0على استاد أحمد بن علي المونديالي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر لغاية 18 ديسمبر المقبل.

وأحرز بغداد بونجاح الهدفين الأول والثاني لثعالب الصحراء في الدقيقتين 11 و37، وكان الهدف الثاني له من خطأ فادح لحارس مرمى صقور الجديان، الذي لم يستطع الإمساك بالكرة لترتطم بيديه وتدخل إلى الشباك.

فيما وقع جمال الدين بن العمري الهدف الثالث لمنتخب بلاده في شباك السودان عند الدقيقة 43 من الشوط الأول.

واستغل العربي هلال خطأ فادحا من مدافع السودان الذي لم يستطع التمرير ليحصل لاعب الجزائر على الكرة ويضعها في المرمى بسهولة، في الدقيقة 46 من زمن المباراة.

ولاحت فرصة تقليص الفارق للمنتخب السوداني في الدقيقة 70، عندما تحصل على ركلة جزاء، غير أن محمد عبدالرحمن أهدرها.

وبهذه النتيجة تتصدر الجزائر المجموعة الرابعة، التي يتواجد فيها المنتخب المصري، الذي سيواجه بدوره نظيره اللبناني بعد قليل.