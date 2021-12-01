150 مستوطناً يقتحمون الأقصى، وتجريف أرضٍ في جبل المكبر

وطن: اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، صباح اليوم الأربعاء، ساحات المسجد الأقصى في رابع أيام عيد "الأنوار- حانوكاه"، بحراسة عسكرية مشددة من قوات الاحتلال التي قامت، على جانب آخر، بتجريف أرضا في جبل المكبر تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم بالمكان.

وأفادت دائرة الأوقاف، بأن 150 مستوطنا اقتحموا ساحات الأقصى من جهة باب المغاربة، وذلك عبر مجموعات كبيرة وبمشاركة طلاب معاهد توراتية.

ونفذت مجموعات المستوطنين جولات استفزازية بساحات الحرم، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية بالجهة الشرقية للساحات وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

ويتعمد المستوطنون المقتحمون أداء الطقوس التلمودية والصلوات الصامتة في منتصف السور الشرقي، وذلك في بقعة مقابلة لقبة الصخرة مباشرة.

وتتكثف الاقتحامات منذ أيام، احتفالا بما يسمى عيد "الأنوار- حانوكاه"، الذي يرمز إلى إعادة تدشين "المذبح" في "الهيكل" المزعوم، وستستمر الاقتحامات المكثفة حتى الإثنين المقبل.

إلى ذلك، جرفت آليات وجرافات بلدية الاحتلال، صباح اليوم الأربعاء، أرضا في بلدة جبل المكبر القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات من شرطة الاحتلال وطواقم بلدية الاحتلال اقتحمت حي "الصلعة" في جبل المكبر، وشرعت بتجريف أرض في المنطقة.

وتستخدم هذه الأرض تستخدم كموقف للمركبات يخدم المقدسيين في الحي.

وقال مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن المدينة شهدت خلال اليومين الأخيرين عمليات هدم وتجريف واسعة، إما بذريعة "البناء الغير مرخص"، أو "ملكية الأرض للمستوطنين".

وأضاف المركز أن عائلتي أبو دويح وربايعة نفذتا قرار هدم منزليها في قرية جبل المكبر، فيما هدمت طواقم البلدية منزلا لعائلة زيتون في سلوان، وفي بلدة بيت حنينا هدمت جرافات الاحتلال التابعة لما يسمى "حارس الأملاك" منشآت تجارية لعائلة عويضة.

(عرب 48)