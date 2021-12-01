هيئة سوق رأس المال توافق على تقديم خدمات تشبيك تأمينية عبر منصة تمويلي

وطن: منحت هيئة سوق رأس المال رسالة عدم ممانعة لشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار غير الربحية الاجنبية المالكة لمنصة " تمويلي" في فلسطين والتي تؤهلها لتقديم خدمات تشبيك تأمينية عبر المنصة.

وتتضمن الرسالة الموافقة على إدماج شريحة جديدة من طالبي التأمين في قطاع التأمين وذلك من خلال تشبيكهم مع شركات التأمين.

وقدمت الشركة طلب للحصول على عدم ممانعة للهيئة لتقديم خدمات تشبيك المواطنين مع مزودي خدمة التأمين، بالإضافة الى التوعية حول خدمات التأمين عبر موقعها " تمويلي / تأمين".

وتستهدف المنصة بشكل أساسي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وسوف تمكن المنصة الأفراد وأصحاب المشاريع من طلب نوع التأمين الخاص بهم من خلال المنصة سواء كان طلب تأمين للمركبات أو للتأمينات العامة أو الحياة.

وتكون الية الاستفادة من هذه المنصة عبر ارسال طلبات التأمين إلى شركات التأمين الكترونيا والتي تقوم بدورها بمراجعة هذه الطلبات وتقديم العروض الخاصة بها من خلال المنصة دون الحاجة إلى قيام طالبي التأمين بزيارة فروع الشركات حيث يتم شبك الطلبات والعروض مع شركات التأمين بشكل مباشر.

وقال مدير عام الهيئة، براق النابلسي، أن "الهيئة تهدف الى خلق قنوات توزيع جديدة تستند الى وسائل التكنولوجيا الحديثة مما يسهل من وصول فئات جديدة وغير مخدومة الى الخدمات المالية غير المصرفية، الامر الذي من شأنه تعزيز الشمول المالي في فلسطين من خلال توسيع القاعدة التأمينية وشمول فئات جديدة لم تكن مشمولة مالياً من قبل".

وأشار النابلسي إلى أن الشركة قدمت طلبها عبر منصة " ابتكر" للتوجيه والإرشاد الرقابي التابعة للهيئة واستوفت كافة الشروط والإجراءات اللازمة لمنحها رسالة عدم ممانعة لبدء التقديم الفعلي للخدمات الممنوحة وفق رسالة عدم الممانعة.

وفي السياق ذاته أكد، جوزف سحويل، مدير برامج الدعم الفني والتدريب على استمرار شركة مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار بتطوير البرامج التي تهدف الى وصول الافراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى الخدمات المالية وغير المالية لتتماشى مع استراتيجية الشمول المالي. وبموجب عدم الممانعة سيتمكن عملاء تمويلي Tamweeli من الاستفادة من خدمة تشبيك المواطنين مع مزودي خدمات التأمين ومن خدمة التوعية حول خدمات التأمين من خلال بيئة سهلة وسريعة وأمنة. بالاضافة الى وصول هذه الفئات الى التمويل المناسبة واستفادتهم من برامج التوعية المالية والمحاسبية في ادارة مشاريعهم.