محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10سنوات وغرامة 10 آلاف دينار أردني لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

رام الله - وطن: أصدرت محكمة بداية رام الله برئاسة القاضي رامز جمهور وعضوية القاضي رامز مصلح والقاضي امجد الشعار حكماً بإدانة المتهم (ا،ع) بتهمة الأولى وهي بيع مواد مخدرة سندا للمادة 21/2 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وحكمت عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف ألف دينار أردني وعن التهمة الثانية وهي تكرار تعاطي المخدرات سندا لأحكام المادة 14/4/أ من ذات القرار بقانون وحكمت عليه بالحبس مدة سنتين، وقررت المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد بحق المدان وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 ألف دينار أردني ومصادرة المواد المخدرة وإتلافها.

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ محمد مسعد وذلك بعد أن قامت نيابة رام الله بإحالة الملفات إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً على اثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة رام الله.