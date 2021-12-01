3 وفيات و358 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات و358 إصابة جديدة بـ "فيروس كورونا" في فلسطين، بعد فحص 5036 عينة مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتوزعت الحالات جغرافيًا، وفق التقرير الوبائي الصادر عن وزارة الصحة، حالتا وفاة و228 إصابة في الضفة، ووفاة و130 في قطاع غزة.

وبلغت نسبة التعافي من كورونا في فلسطين 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأورد التقرير الوبائي أن حالات التعافي توزعت حسب التالي: 121 الضفة و140 قطاع غزة.

ويتواجد 50 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مريضاً، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، وفقًا للتقرير.

وفيما يتعلق بالتطعيمات ضد الفيروس، بلغ عدد جرعات التطعيم التي تم إعطاؤها لمتلقي اللقاح، 1,323,637 جرعة في فلسطين، منها 946,173 في الضفة، 377,464 في قطاع غزة.