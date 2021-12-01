الإعدام رميا بالرصاص لمرتكب جريمة اغتصاب طفلة برفح

وطن: حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، صباح الأربعاء، على المدان بجريمة اغتصاب الطفلة (س، س) برفح في تشرين الثاني الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص.

وقالت المحكمة إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع وخاضع للاستئناف بحق المدان.

يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت، في 24 تشرين الثاني الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.