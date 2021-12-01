بنك القاهرة عمان يختتم مشاركته في ورشة عمل تدريبية لطالبات مدرسية حول مشاريع ريادية لسيدات فلسطينيات





وطن: اختتم بنك القاهرة عمان مؤخراً مشاركته في ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع مؤسسة انجاز فلسطين، لطالبات في مدرسة بنات فيصل الحسيني الاساسية المختلطة، تتمحور حول المشاريع الناجحة والريادية لسيدات فلسطينيات.

وجاءت مشاركة بنك القاهرة عمان ضمن برنامج "هذه امتنا" الفصلي الذي نظمته مؤسسة إنجاز فلسطين لطالبات الصف الثامن في المدرسة والبالغ عددهن 34 طالبة.

ويهدف البرنامج لإكساب الطالبات مهارات الاتصال والتواصل وتحليل المعلومات والتفكير الابداعي مما يزيد من ثقتهن بأنفسهن ويسهم في تحسين تحصيلهن لتحقيق ذاتهن في المستقبل.

وخلال الورشة، تم التركيز أمام الطلبة على مشاريع خاصة وناجحة لسيدات فلسطينيات وكيف استطعن تجاوز تحديات فيروس كورونا للحفاظ على استمرارية مشاريعهن رغم الصعاب.

وشهدت الورشة التي شارك فيها بنك القاهرة عمان، تفاعلاً كبيراً وملحوظاً لطالبات المدرسة، خصوصاً في ظل تواجد نماذج ناجحة على ارض الواقع لسيدات فلسطينيات لديهن مشاريع ناجحة في السوق، ووجهن الطلبة بمساعدة طاقم بنك القاهرة عمان المشارك في الورشة، العديد من الاسئلة لصاحبات المشاريع في خطوة للاستفادة من تجاربهن ومحاولة السير على خطاهن في المستقبل القريب.

ويسعى بنك القاهرة عمان دائماً إلى تكريس أواصر الشراكة والتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع، وتعزيز دورها المجتمعي والإنساني، والاهتمام بالشباب، كونهم عماد المستقبل.