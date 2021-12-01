جمعية جهود للتنمية المجتمعية وشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار توقّعان مذكرة تفاهم

وطن: وقّعت جمعية جهود للتنمية المجتمعية وشركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار MEII مذكرة تفاهم ضمن مشروع "التدريب من أجل اكتساب المهارات Train to Gain"، الذي تنفذه الجمعية في محافظتي سلفيت ورام الله والبيرة، بالتعاون مع الغرف التجارية.

ويهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للشباب والشابات (من 18 لغاية 29 سنة)، ورفد السوق الفلسطيني بالكفاءات المؤهلة التي تواءم احتياجاته، خاصة في تخصصات الإدارة المالية والمحاسبية.

وقال مغنم غنام – مدير عام جمعية جهود للتنمية المجتمعية إن هذا المشروع يأتي انسجاماً مع خطة وزارة العمل الفلسطينية في العمل على تخفيض معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتوفير فرص عمل لهم، كما يأتي انسجاماً مع الخطة الاستراتيجية الوطنية برفد سوق العمل الفلسطيني بالكوادر الفنية المؤهلة التي تواءم احتياجات السوق.

بدورها، رحبت لانا كاتبة – مديرة شركة مبادرة الشرق الأوسط للاستثمار بالتعاون مع جمعية جهود للتنمية المجتمعية، مؤكدةً على استمرار الشركة بتطوير البرامج التي تعمل على تذليل العقبات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الفلسطينية والتي كان أخرها إطلاق موقع تمويلي لمساعدة أصحاب تلك المشاريع من الوصول الى التمويل المناسب ومساهمة الشركة في التوعية المالية والمحاسبية في ادارة مشاريعهم لتحقيق اهداف الشمول المالي.

والجدير ذكره أن جهود للتنمية المجتمعية والريفية هي مؤسسة فلسطينية غير ربحية تأسست منذ العام 2003، تلتزم بدعم التنمية المجتمعية في الضفة الغربية والقدس والمناطق المهمشة، من خلال تعزيز التنمية الاقتصادية والمشاريع المدرّة للدخل، والتدريب من أجل التشغيل، وتعزيز المشاركة المدنية والمجتمعية باستخدام نهج تشاركي يهدف الى الاعتماد على الذات وبناء القدرات وتعزيز الدور الوطني والمجتمعي لدى الفئات الشابة من كلا الجنسين، وذلك من خلال التشبيك مع المؤسسات المحلية والوطنية والدولية، بهدف الاستثمار الأمثل للموارد المحلية المتاحة.