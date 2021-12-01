فلسطين تسجل 5 حالات بمرض الإيدز في 2020

رام الله - وطن: ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 5 حالات جديدة بمرض الإيدز في فلسطين خلال عام 2020، ما يرفع إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ عام 1988 إلى 115، بينهم 25 حالة حاملة لفيروس HIV و90 حالة مرض إيدز AIDS.

ويصادف اليوم، الاول من كانوان اول، اليوم العالمي لمرض الإيدز "متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسب" والتضامن مع المصابين بالفيروس في جميع أنحاء العالم وإظهار التضامن الدولي.

وشعار اليوم العالمي للإيدز لعام 2021 هو "القضاء على أوجه عدم المساواة وسيلة للقضاء على الإيدز"، وذلك من أجل العمل على تحقيق المساواة في الحصول على الخدمات الأساسية المتعلقة بفيروس العوز المناعي البشري.

وقالت وزارة الصحة في بيانها إنه تم تسجيل 1,5 مليون إصابة جديدة بالفيروس عالمياً خلال عام 2020، ما يرفع العدد الكلي لحالات الإيدز الى حوالي 38 مليون إصابة، وعدد الأشخاص الذين لاقوا حتفهم لأسباب لها علاقة بفيروس العوز المناعي البشري هو 680 ألف حالة وفاة.

وتابعت: فلسطين من الدول التي يتم فيها تسجيل حالات قليلة من مرض الإيدز، ومن مجمل الحالات المسجلة، لا يزال 49 على قيد الحياة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة سببها الإيدز خلال العام 2020.

وأضافت وزارة الصحة أنها توفر الأدوية اللازمة لعلاج الإيدز ورصد حالات الإيدز والعدوى بفيروسه، والعمل كما العالم على تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة وهو إنهاء الإيدز باعتباره تهديداً للصحة العامة بحلول عام 2030.