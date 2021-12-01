الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من مناطق مختلفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، 8 مواطنين من الضفة الغربية وداهمت مناطق واسعة في المحافظات المختلفة.

وأفادت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر طلال أبو عصبة من منزله في بلدة رافات قضاء سلفيت.

وفي مخيم جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشابين نزار أبو الهيجا وثائر أبو قطنة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

واقتحم جنود الاحتلال بيت فوريك شرق نابلس، واعتقلوا الشاب عدي محمود حنني من منزله.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خليل عودة، من بلدة العيساوية شرق المدينة.

واعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود جبر بحيص من بلدة يطا جنوب الخليل، ورضوان فرج الله من بلدة إذنا غرب المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال مخيم الدهيشة وتقوع والخضر قضاء بيت لحم ومدينة الخليل والرام، واعتقلت الشاب إبراهيم أبو صفية من بيت سيرا غربي رام الله.