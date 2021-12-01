المقاومة تنذر الاحتلال بالتصعيد ردا على قرار هدم مئات المنازل في القدس

وطن: كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن رسالة جديدة وجهتها المقاومة إلى الاحتلال الإسرائيلي في ظل، توجه الاحتلال الى هدم مئات المنازل في بلدة سلوان في مدينة القدس، بحجّة البناء من دون ترخيص، وتسارع فيه وتيرة الاستيطان في المدينة وفي الضفة الغربية أيضاً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في المقاومة في غزة ، قولها: "قيادة المقاومة في قطاع غزة تتابع ما يجري في مدينة القدس عن كثب وتتدارس هذه القضية، وستكون لها قرارات حاسمة في حال نفّذ الاحتلال مخطّطاته".

وحذرت المقاومة وفق المصادر، الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب حماقات في المدينة المقدسة لأن ذلك سيمثّل وصفة لتفجير الأوضاع.