مقتل ثلاثة طلاب وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار في مدرسة بولاية ميتشغان الأمريكية

وطن: لقي ثلاثة طلاب مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون، بينهم مدرس، في إطلاق نار في مدرسة ثانوية في ولاية ميتشغان الأمريكية.

وبحسب مسؤولين، فإن الضحايا هم طالب يبلغ من العمر 16 عاما وطالبتان تبلغان من العمر 17 و 14 عاما.

وقال مسؤولون إن المشتبه به، وهو طالب في الخامسة عشر من العمر، استسلم بعد خمس دقائق من استدعاء الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به أطلق ما بين 15 إلى 20 طلقة نارية على الضحايا من مسدس نصف آلي، وكان بمفرده.

ولا تزال دوافع الهجوم، الذي وقع في مدرسة أكسفورد الثانوية في بلدة أكسفورد على بعد حوالي 65 كيلومترًا من مدينة ديترويت، غير واضحة.