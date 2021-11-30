موسكو الأولى أوروبيا من حيث الابتكارات في مجال مكافحة كورونا

وطن: صنف مركز الدراسات الدولي "StartupBlink" العاصمة الروسية موسكو، المدينة الأولى في أوروبا والثالثة في العالم من حيث الابتكارات في مجال مكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".

ووضع المركز نيويورك في المرتبة الأولى في القائمة لتأتي سان فرانسيسكو ثانية بينما تحتل موسكو الموقع الثالث وتتقدم على بوستون، التي تم تصنيفها رابعة، ولندن في المرتبة الخامسة.

وأشار "StartupBlink" إلى أن سلطات موسكو اتبعت نحو 50 حلا متقدما في مجال مكافحة فيروس كورونا.

ومن بين هذه الإجراءات خوارزميات البصر الحاسوبي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث ساعدت هذه التقنية بالفعل أخصائيي الأشعة في تحليل أكثر من 3 ملايين فحص.

وتضم قائمة الابتكارات المتبعة في موسكو استخدام منصة سحابية توحد معطيات المرضى والأطباء والمؤسسات الطبية وشركات التأمين وشركات الأدوية والمواقع الإلكترونية.

وإضافة إلى ذلك لفت مركز الدراسات إلى تقنيات تكيف الحياة الحضرية للمواطنين مع ظروف الجائحة، بما في ذلك مشاريع في مجال السياحة "الذكية" والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وكذلك العمل عن بعد والتعليم عبر الإنترنت.

وأجرى خبراء "StartupBlink" تقييماتهم استنادا إلى المؤشرات الوبائية والبيانات الاقتصادية.

المصدر: موقع حكومة موسكو