الاحتلال يهدم منزلاً للمقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب ببلدة سلوان

وطن: هدمت بلدية الاحتلال اليوم الثلاثاء، منزلاً للمقدسي محمد فايز زيتون في حي بئر أيوب ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال عمه عدنان إن محمد بنى المنزل قبل نحو 3 سنوات، وتبلغ مساحته 60 متراً مربعاً، ويضم غرفة ومطبخ ودورة مياه، ومبني من الخشب.

ويعيش في المنزل محمد فايز وزوجته و4 أطفال أكبرهم عمره 8 سنوات وأصغرهم عامين.

وأشار إلى أن محمد استلم اخطارا بهدم المنزل قبل عام، وتمكن محاميه من تأجيل قرار الهدم عدة مرات.

وأوضح عدنان أن موظفو بلدية الاحتلال هددوا نجله بهاء اليوم بهدم منزله ذاتيا خلال أسبوع، وفي حال عدم هدمه ستنفذ عملية الهدم.

وأضاف أن نجله بهاء اضطر إلى هدم نصف المنزل، ثم جمد المحامي قرار الهدم لخمسة أشهر.

وأشار عدنان إلى أن نجله بهاء ما زال يدفع مخالفة البناء التي فرضتها عليه بلدية الاحتلال قبل نحو عام ونصف بقيمة 30 ألف شيكل.

(صفا)