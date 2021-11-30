الاحتلال يجمد هدم بناية عائلة الرجبي في سلوان

وطن: جمدت محكمة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، هدم بناية عائلة الرجبي ومركز عين اللوزة الطبي في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، حتى الخامس من الشهر المقبل.

وقال زهير الرجبي، إن المحامي طلب منهم اليوم إيداع 50 ألف شيكل، من أجل أن تنظر المحكمة المركزية في الخامس من شهر كانون الأول المقبل، بالاستئناف المقدم ضد هدم بناية الرجبي ومركز عين اللوزة الطبي.

وأوضح الرجبي، أن القرار النهائي لهدم بناية تعود لشقيقه سامي وأنجاله فارس وفراس وصهيب ومركز عين اللوزة الطبي بتاريخ 28 من الشهر الجاري، وقدمت العائلة استئنافاً للمحكمة المركزية ومنحتها مهلة حتى الخامس من الشهر المقبل لإيداع 50 ألف شيكل.

وحذر من خطورة تنفيذ هدم البناية التي ستطال 4 عائلات مكونة من نحو 30 فردًا، بالإضافة إلى مركز طبي يستفيد من خدماته نحو 6 آلاف مقدسي.