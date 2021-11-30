الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أرض في بيت جالا

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارًا للاستيلاء على أرض تبلغ مساحتها دونمان ونصف الدونم في مدينة بيت جالا، لصالح التوسّع الاستيطاني في المنطقة.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن سلطات الاحتلال وزّعت إخطارًا يقضي بالاستيلاء على الأرض التي تقع عند المدخل الغربي لبيت جالا، مشيرًا إلى أنها تستهدف توسيع الشارع الموصل إلى ما يسمى "طريق الأنفاق" ومستوطنة "هار حوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم التابع لمدينة بيت لحم.

(وفا)