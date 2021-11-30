رفعت صباح يحوز على جائزة الرئيس للدبلوماسية الاكاديمية

وطن: منحت جائزة الرئيس محمود عباس للدبلوماسية الاكاديمية الفلسطينية لعدد من الباحثين والخبراء والاكاديميين من والمناضلين في دعم القضية الفلسطينية و هذه الجائزة تمنح لدعم الدبلوماسية الفلسطينية المناصرة للقضية الفلسطينية وتمنح للباحثين و الخبراء والاكاديميين و المناضلين في حق القضية الفلسطينية.

ومنحت الجائزة ل ٣٣ شخصية من الدول العربية والاجنبية ومن المناصرين للقضية الفلسطينية في العالم والذين بذلوا جهدا كبيرا في دعم الدبلوماسية الاكاديمية وفي دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومن بين الذين منحت لهم الجائزة من الضفة الغربية رفعت صباح، ومن غزة، وجيه ابو غريب، وابراهيم المصري ،وجيش الهبد ، والدكتور فادي النحاس من الداخل الفلسطيني، ومن بريطانيا ديفد ملر جيري مكابلن، وجون ضبيط من الولايات المتحدة، ونعوم كنفتالي من روسيا، وغيرهم من الشخصيات الوازنة في العالم.

وقال الدكتور رمزي عودة رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن هدف هذه الجائزة هو تعزيز دور العلماء والباحثين والخبراء في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وكشف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني؛ كما ان هذه الجائزة تجسد أهمية الدبلوماسية الاكاديمية الداعمة للقضية الفلسطينية في فكر القيادة السياسية كرديف للدبلوماسية الرسمية.