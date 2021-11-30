الاحتلال يستولي على أراضٍ في قريوت والساوية جنوب نابلس

وطن: صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على قرار بالاستيلاء على أراضٍ في قريتي قريوت والساوية جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن سلطات الاحتلال صادقت على القرار، الذي بموجبه سيتم الاستيلاء على مساحات من الأراضي في القريتين، وتحويلها من أراضٍ زراعية إلى مناطق سكنية استيطانية ومرافق عامة وطرق لمستوطنة "عيليه" المقامة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين في اللبن الشرقية، والساوية، وقريوت، وتلفيت.