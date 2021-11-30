الشرطة البحرية تقرر إغلاق بحر غزة ومنع دخول الصيادين بسبب المنخفض الجوي

وطن: قررت الشرطة البحرية في غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بحر غزة ومنع دخول الصيادين وقوارب الصيد غدٍ الأربعاء.

وبينت الشرطة في تصريح لها، أن قرار الاغلاق جاء بسبب ارتفاع الأمواج وبدء المنخفض الجوي الذي يبدأ تأثيره في الساعات الأولى ليوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصل البلاد منخفض جوي سريع يؤثر، تكون الأجواء فيه باردة وتتخللها هبّات رياح نشطة والأمطار تصبح أكثر شمولية خلال نهار الأربعاء، وتشمل معظم المناطق الفلسطينية.