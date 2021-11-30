تعرف على سجل المتوجين بجائزة القدم الذهبية بعد تتويج صلاح بها لعام 2021

وطن: توج الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي البالغ 29 عاما بالنسخة الـ19 من جائزة القدم الذهبية، خلال الحفل الذي استضافته إمارة موناكو الفرنسية، أمس الاثنين.

وتسلمت ماجي صادق، زوجة النجم محمد صلاح، الجائزة نيابة عنه، خلال الحفل.

وتقدم جائزة القدم الذهبية سنويا، للاعبين الذين تزيد أعمارهم عن 28 عاما، وفقا لإنجازاتهم وأرقامهم خلال العام الواحد، ويتم التصويت عليها من قبل مجموعة من المختصين والخبراء، ومن قوانين الجائزة أنها لا تعطى للمتوج أكثر من مرة واحدة خلال مسيرته.

وترك محمد صلاح آثار قدميه على ممشى المشاهير لكرة القدم، الذي سيعرض في منتزه "بروميناد الأبطال" الشهير في مونتي كارلو بموناكو.

وفيما يلي سجل المتوجين بالجائزة في نسخها الـ19:

1- عام 2003 الإيطالي روبيرتو باجيو

2- عام 2004 التشيكي بافيل نيدفيد

3- عام 2005 الأوكراني أندريه شيفتشينكو

4- عام 2006 البرازيلي رونالدو

5- عام 2007 الإيطالي أليساندرو ديل بييرو

6- عام 2008 البرازيلي روبيرتو كارلوس

7- عام 2009 البرازيلي رونالدينيو

8- عام 2010 الإيطالي توتي

9- عام 2011 الويلزي ريان غيغز

10- عام 2012 السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

11- عام 2013 الإيفواري ديديه دروغبا

12- عام 2014 الإسباني أندريس إنييستا

13- عام 2015 الكاميروني صامويل إيتو

14- عام 2016 الإيطالي جيانلويجي بوفون

15- عام 2017 الإسباني إيكر كاسياس

16- عام 2018 الأوروغوياني إدينسون كافاني

17- عام 2019 الكرواتي لوكا مودريتش

18- عام 2020 البرتغالي كريستيانو رونالدو

19- عام 2021 المصري محمد صلاح

المصدر: goldenfoot2021