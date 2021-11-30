اشتية يعلن رصد ميزانية طوارئ لحوادث ومخاطر الشتاء ويوعز بتفعيل غرف عمليات مشتركة

وطن: ترأس رئيس الوزراء، وزير الداخلية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، اجتماعا للمجلس الأعلى للدفاع المدني.

واطّلع رئيس الوزراء على استعدادات المجلس لفصل الشتاء، ومدى جاهزيته للحد من حجم المخاطر التي قد تنجم عن أي حوادث، إضافة الى توقعات دائرة الأرصاد الجوية للحالة الجوية المقبلة على المديين القصير والمتوسط.

وأكد اشتية ضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك بين كافة الجهات، وأهمية حملات التوعية والتعبئة المجتمعية، للوقاية من الحوادث والمخاطر والحد من حجم الخسائر في حال وقوعها.

وأعلن رئيس الوزراء عن رصد ميزانية طوارئ للتعامل مع الحوادث والمخاطر التي قد تنجم خلال فصل الشتاء، موعزا بتفعيل غرف عمليات الطوارئ المشتركة في كافة المحافظات، والعمل على إيجاد الحلول لقضية مخلفات ونفايات الاحتلال وتأثيرها على المواطنين والأرض، وتحضير خريطة لشق طرق زراعية في الغابات، إضافة الى التحضير لإجراء مناورة تدريبية تحاكي الأحداث الحقيقية المحتملة لوقوع كارثة أو حوادث.