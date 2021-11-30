جامعة بوليتكنك فلسطين تستقبل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية

وطن: استقبل نائب رئيس مجلس رابطة الجامعيين الدكتور سفيان سلطان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية الدكتور ناصر القطامي، واستشاري البنك الإسلامي للتنمية في الضفة الغربية والقدس الشريف المهندسة إخلاص الرطروط، والوفد المرافق ومهندسي المكتب الاستشاري في البنك، ومدير لجنة اعمار الخليل السيد عماد حمدان، بحضور رئيس الجامعة الدكتور امجد برهم، ونواب رئيس الجامعة، والمدراء الإداريين.

ورحب سلطان بالوفد الضيف وأشاد بالعلاقة التكاملية مع كافة القطاعات، وذلك من باب المسؤولية المُجتمعية، مُستعرضاً مسيرة الجامعة وتطورها على مُختلف المُستويات العلمية من برامج ومُختبرات وأبنية. وشكر دعم وإسهام الصناديق العربية والإسلامية للمؤسسات بشكل عام وجامعة بوليتكنك فلسطين بشكل خاص. وبأنّ الجامعة تعمل بشكل دؤوب بتوفير كل الوسائل العلمية والأدوات التي تساهم في تطوير التعليم، مُشدداً على حرص الجامعة الشديد على تهيئة مناخ دراسي ملائم للطلبة.

وأشاد قطامي بإنجازات الجامعة، وثمّن برامج الجامعة الأكاديمية المُميّزة التي يقدمها هذا الصرح الاكاديمي في خدمة طلبة العلم والمعرفة نحو التقدّم والتميّز. وأشار إلى أنّ دعم الجامعة جاء بناء على استراتيجية وطنية لخدمة المُجتمع الفلسطيني، وذلك ضمن سلسلة من المشاريع التي تقدمها الصناديق العربية والإسلامية في مُختلف المجالات.

وناقش الحضور احتياجات الجامعة للمشاريع التطويرية على مُختلف المًستويات العلمية من برامج ومختبرات وابنية بما يخدم تحقيق رسالة الجامعة، وكما تباحث الحضور آفاق تعزيز التعاون القائـم في المواضيع ذات الاهتمام المُشترك.

وأشار برهم إلى انّ الجامعة شرعت في بناء مشروع مبنى الأنشطة والخدمات الطلابية لتقديم كافة الخدمات الطلابية لأبنائها الطلبة، وذلك بتوفير المساحة اللازمة والملائمة لاحتواء وتشجيع الإبداع والابتكار لدى طلبة الجامعة من خلال مراكز ووحدات العمل المُتخصصة، بالإضافة إلى مساحات ترفيهية وعلمية مُجهّزة بأفضل الخدمات وأحدث التقنيات اللازمة.

وزار الوفد مشروع مبنى الأنشطة والخدمات الطلابية، حيث تم بناء وتشطيب طوابق اضافية لمبنى الأنشطة والخدمات الطلابية في جامعة بوليتكنك فلسطين بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا) من خلال البنك الإسلامي للتنمية في جدة وبإشراف المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار بكدار والصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الكويت، وبالشراكة مع جامعة بوليتكنك فلسطين، اضافة الى زيارة المشروع الذي تم تمويله بناء وتشطيب اربعة طوابق بمساحة 4 الاف متر مربع وبمُساهمة من الجامعة، حيث يحتوي الطابق الأرضي على مسبح نصف أولمبي وساونا وبخار، والطابق الأول يحتوى على كافتيريا الجامعة والمطعم المركزي للطلبة والعاملين، بالإضافة إلى الطابقين الثاني والثالث بناء عظم لمدرج المرحوم عبد العزيز رضوان ابو سنينة.